Green Energy Aktie: Ein handfester Grund

Die Green Energy Aktie wird aus technischer Sicht analysiert. Der aktuelle Kurs von 0,16 HKD liegt momentan 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei -5,88 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" für die Aktie in beiden Zeiträumen.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche zeigt sich, dass Green Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,89 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,12 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -16,76 Prozent für Green Energy bedeutet. Der gesamte "Energie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -6,12 Prozent im letzten Jahr, und Green Energy lag 16,76 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Green Energy beträgt aktuell 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,41, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz werden ebenfalls berücksichtigt. Die Diskussionsintensität hat die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Green Energy Aktie.