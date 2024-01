Green Energy Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse der Green Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,17 HKD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit einem aktuellen Stand von 0,151 HKD einen Abstand von -11,18 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,17 HKD, was ebenfalls einer Differenz von -11,18 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Green Energy derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 8,89 % liegt. Mit einer Differenz von 8,89 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Green Energy zeigen keine eindeutigen positiven oder negativen Signale. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um den Wert des Unternehmens angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Green Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um -9,96 Prozent gefallen, was zu einer Unterperformance von -12,92 Prozent im Branchenvergleich für Green Energy führt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Green Energy mit -12,92 Prozent unter dem Durchschnittswert von -9,96 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.