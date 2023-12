Green Energy Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Green Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst und gewöhnlich in Prozent angegeben wird, beträgt für Green Energy derzeit 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" weist Green Energy mit einer Rendite von -22,89 Prozent eine Abweichung von mehr als 11 Prozent auf. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,94 Prozent. Auch hier liegt Green Energy mit 10,95 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Green Energy erhält eine "Neutral"-Bewertung anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (68,97 Punkte) sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis (46,43 Punkte).

Insgesamt erhält Green Energy in den verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung gemäß unserer Analyse.

Green Energy kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Green Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Green Energy-Analyse.

Green Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...