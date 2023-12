Green Energy Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Green Energy-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,17 HKD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,16 HKD, was einem Unterschied von -5,88 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,17 HKD weist einen Unterschied von -5,88 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Green Energy-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Green Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Green Energy liegt bei 0 Prozent, was 9,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Green Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,89 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -12,75 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 12,75 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Green Energy-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.