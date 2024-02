Green Energy Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Green Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energiesektors eine Rendite von -22,89 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche mit -7,8 Prozent deutlich über der von Green Energy. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Green Energy-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 3, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,86, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Green Energy.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Bei Green Energy wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Green Energy mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,32 % schlecht ab. Die Differenz beträgt 8,32 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.