Green Energy Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Green Energy-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 8 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite der Green Energy-Aktie bei -22,89 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Green Energy mit 14,76 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt einen Relative Strength-Index (RSI) von 59,57 für die Green Energy-Aktie, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich auf Basis der Dividendenrendite, des Anleger-Sentiments, der Branchenvergleich Aktienkurs und des Relative Strength-Index eine "Schlecht"-Bewertung für die Green Energy-Aktie.