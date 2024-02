Green Energy Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs von Green Energy in der Energiebranche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -22,89 Prozent verzeichnet, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,85 Prozent erzielt hat, liegt Green Energy ebenfalls deutlich darunter. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Green Energy-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 4, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,17, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für Green Energy basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Green Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -0,59 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +5,63 Prozent. Insgesamt erhält Green Energy daher ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Die aktuelle Dividendenrendite für Green Energy beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt sich also, dass Green Energy basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien gemischte Ergebnisse erzielt. Während die Performance im Vergleich zur Branche und der RSI eine negative Tendenz aufweist, schneidet das Unternehmen in der technischen Analyse und der Dividendenpolitik besser ab.