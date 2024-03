Green Energy Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Green Energy liegt bei 55,56, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Green Energy bewegt sich bei 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Green Energy derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, und erhält daher die Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz für Green Energy festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Green Energy zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Green Energy beschäftigt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.