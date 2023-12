Green Dot Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Finanzierung von Green Dot bietet eine Dividendenrendite von 0%, was 5,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,67% liegt. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Green Dot bei -36,81%, was mehr als 48% unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der "Verbraucherfinanzierung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 17,59%, während Green Dot mit 54,4% deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Von den 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Green Dot-Aktie wurden 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es sind keine aktuellen Analystenupdates verfügbar. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 95,69% steigen, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Green Dot liegt bei 9,98, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,81 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.