Green Dot Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Im vergangenen Jahr haben Analysten insgesamt 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Green Dot abgegeben, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. In Bezug auf das durchschnittliche Kursziel der Aktie, welches bei 20 USD liegt, könnte der Aktienkurs um 145,4 Prozent steigen, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 8,15 USD. Daher erhält die Green Dot-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Mehrheit der Kommentare und Themen rund um den Wert war positiv, was auf eine positive Anleger-Stimmung hindeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Green Dot mit einer Rendite von -52,61 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche mit einer Rendite von 5,6 Prozent liegt Green Dot mit 58,22 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Green Dot-Aktie liegt bei 59,49, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Green Dot-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".