Green Dot Aktie: War das schon alles?

Die Diskussionen rund um die Aktie von Green Dot auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Green Dot bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende liegt Green Dot mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (5,82 %) niedriger. Die Differenz beträgt 5,82 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für Green Dot liegt derzeit bei 40,94 und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Green Dot liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (KGV von 52,62) bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Green Dot daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.