Green Dot Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Green Dot-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,95 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 9,9 USD lag, was einem Abweichung von -33,78 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 9,79 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+1,12 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Green Dot im Vergleich zur Branchendurchschnitt von 5,65 % eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,65 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Green Dot-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 48 und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein RSI-Wert von 32,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Green Dot-Aktie zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.