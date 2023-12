Green Dot Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Finanzdienst Green Dot wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,36 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,88 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) für Green Dot als "Neutral" bewertet, mit einem Wert von 31,94 für den RSI und 28,26 für den RSI25. Diese Werte deuten auf eine insgesamt positive Einschätzung hin.

Die Analysteneinschätzungen für Green Dot zeigen eine überwiegend positive Bewertung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 20 USD, was einem Potenzial von 102,43 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Green Dot-Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 15,18 USD auf, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 9,88 USD eine negative Distanz zum GD200 von -34,91 Prozent darstellt. Der GD50 liegt bei 10,13 USD, was zu einem Abstand von -2,47 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Green Dot-Aktie aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse sowie der Analysteneinschätzungen eine Gesamtbewertung von "Neutral".