Green Brick Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Green Brick Partners":

Die Green Brick-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 46,19 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 53,06 USD lag, was einer Abweichung von +14,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (46 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+15,35 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Green Brick-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Green Brick in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, mit insgesamt sieben neutralen Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen die Anleger jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Green Brick basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenpolitik von Green Brick wird von Analysten heute als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -602,16 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Green Brick liegt bei 56,87, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 34,53 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Green Brick-Aktie als "Neutral".