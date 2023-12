Green Brick Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Green Brick Partners":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Green Brick beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" mit einem durchschnittlichen KGV von 62 als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 39,77 auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 28,84 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Beim Vergleich der Aktienkurse zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass die Rendite von Green Brick um 98,33 Prozent über der durchschnittlichen Rendite liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,09 Prozent verzeichnet, liegt Green Brick mit einer Rendite von 98,42 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Green Brick langfristig unterdurchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" ermittelt.

Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild für Green Brick, sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen und sentimentalen Gesichtspunkten.