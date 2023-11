Green Brick Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Green Brick Partners":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Green Brick beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 41,82 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist Green Brick jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Green Brick derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Green Brick bei 44,45 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 47,75 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Sowohl die Distanz zum GD200 (+7,42 Prozent) als auch zum GD50 (+12,33 Prozent) führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Green Brick in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.