Green Brick Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Green Brick als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Green Brick-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,67 und ein Wert für den RSI25 von 36,47. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Green Brick eingestellt waren. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während es keine negative Diskussion gab. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Green Brick daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Green Brick liegt bei einem Wert von 9 und damit unter dem durchschnittlichen Wert (ca. 85 Prozent) der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 61,82). Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist Green Brick damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Green Brick-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 46,41 USD. Der letzte Schlusskurs von 52,4 USD weicht somit um +12,91 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Green Brick-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Green Brick-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.