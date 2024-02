GreenX Metals Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Derzeitige Analyse von Greenex Metals

Die Analyse der Kommunikation im Internet bietet einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Greenex Metals zeigen sich interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Greenex Metals.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Greenex Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,92 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,01 AUD liegt (+9,78 Prozent). Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten zwei Wochen wurde Greenex Metals von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Greenex Metals zeigt einen Wert von 43,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 44,74 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Greenex Metals-Aktie.