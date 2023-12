GreenX Metals Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Greenex Metals hat derzeit einen RSI von 26,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Greenex Metals von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die Greenex Metals ist derzeit mit einem Kurs von 0,87 AUD -5,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" gegeben.

Bei Greenex Metals konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Greenex Metals daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.