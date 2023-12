GreenX Metals Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Greenex Metals wird derzeit mit einem Kurs von 0,9 AUD gehandelt, was einer Abweichung von -2,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +2,27 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Greenex Metals liegt bei 31,43, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich bei 51, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und den Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls eine positive Einschätzung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren hoch, und es konnte eine positive Änderung der Stimmung festgestellt werden. Daher erhält die Aktie von Greenex Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".