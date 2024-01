GreenX Metals Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet zu beurteilen. Wir haben die Aktie von Greenex Metals in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Greenex Metals erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Greenex Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Bei einem RSI von 53,85 und einem RSI25 von 48,72 wird die Greenex Metals-Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Greenex Metals wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Greenex Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,9 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,92 AUD) weicht somit +2,22 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Greenex Metals-Aktie damit in verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.