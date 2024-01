GreenX Metals Aktie: In Lauerstellung

Greenex Metals wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat diverse Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Greenex Metals haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daher kommt das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Die Greenex Metals ist mit einem Kurs von 0,92 AUD jetzt +1,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +1,1 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Der 7-Tage-RSI der Greenex Metals liegt momentan bei 54,55 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit auch ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der etwas längerfristig ist, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Greenex Metals daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.