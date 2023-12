GreenX Metals Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Greenex Metals werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen deutet auf eine positive Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Greenex Metals war eher positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führten zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Greenex Metals mit 0,9 AUD 2,17 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine Einstufung von "Neutral" vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Greenex Metals liegt bei 31,43, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 51 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält Greenex Metals daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".