GreenX Metals Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100, normalisiert für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI von Greenex Metals liegt derzeit bei 31,03, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Für den längeren Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beträgt der Wert 51,28 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Greenex Metals. Unsere Redaktion bewertet daher die Anleger-Stimmung als "Gut".

Die technische Analyse der Greenex Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,89 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,925 AUD eine Abweichung von +3,93 Prozent darstellt und somit als "Neutral" bewertet wird. Ähnliches gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, wo der letzte Schlusskurs von 0,91 AUD eine Abweichung von +1,65 Prozent zeigt und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Greenex Metals wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Weder eine tendenziell positive oder negative Stimmung noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge konnten ausgemacht werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend ergibt sich für Greenex Metals insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.