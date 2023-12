GreenX Metals Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Greenex Metals-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,89 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,93 AUD einen Abweichung von +4,49 Prozent aufweist. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,91 AUD) weicht mit einem Wert von +2,2 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs ab. Aus charttechnischer Sicht erhält die Greenex Metals-Aktie somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen und Kommentare zu diesem Wert veröffentlicht. Daher ergibt die Auswertung eine insgesamt neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Greenex Metals-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,38 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation zu Greenex Metals gegeben hat. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt wird die Greenex Metals-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index und des Sentiments mit einem "Neutral"-Rating bewertet.