GreenX Metals Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Greenex Metals liegt bei 53,85, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 48,72 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Greenex Metals besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Greenex Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,9 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,92 AUD weicht somit um +2,22 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,91 AUD) weist eine nahezu gleiche Abweichung auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Greenex Metals-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer Faktor zur Beurteilung der Aktie ist das Sentiment und der Buzz in Bezug auf die Stimmung rund um die Aktien. Die Aktivität der Beiträge zeigte eine mittlere Intensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Greenex Metals blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Greenex Metals in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".