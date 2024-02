GreenX Metals Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Aktie von Greenex Metals wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Unternehmens zu ermitteln. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 0,92 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,095 AUD liegt daher deutlich darüber, mit einem Unterschied von +19,02 Prozent. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beläuft sich auf 0,92 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird die Greenex Metals-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Des Weiteren kann der Relative Strength-Index (RSI) genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Greenex Metals beträgt 14,29 für einen Zeitraum von 7 Tagen, und 29,03 für 25 Tage, was jeweils zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Für Greenex Metals wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Zuletzt wurde auch das Anleger-Sentiment analysiert, wobei vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien vorherrschten. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die technische Analyse und das Sentiment, während das Anleger-Sentiment als neutral eingestuft wird.