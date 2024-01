GreenX Metals Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die technische Analyse der Greenex Metals-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Wert des Schlusskurses bei 0,92 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,98 AUD lag, was einem Unterschied von +6,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,91 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,69 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Greenex Metals-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Greenex Metals-Aktie einen RSI7-Wert von 22,22, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und einen RSI25-Wert von 40,63, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Greenex Metals diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Greenex Metals weist zudem eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Greenex Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

