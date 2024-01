GreenX Metals Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Bewertung von Aktienkursen umfasst neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Greenex Metals wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Greenex Metals diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Greenex Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 0,91 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,93 AUD liegt (+2,2 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen betrachtet. Bei einem RSI von 40 und RSI25 von 34,88 wird die Greenex Metals-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesamteinschätzung für Greenex Metals aufgrund der verschiedenen Analysemethoden auf "Neutral" steht.