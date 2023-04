GreenX Metals-Aktie: Anlegerchancen im aufstrebenden Mineralexplorationsunternehmen

Die GreenX Metals-Aktie verzeichnet seit Mitte des vergangenen Jahres einen starken Aufwärtstrend und erreicht den Preisbereich des Jahres 2018 an der australischen Börse ASX. Dies signalisiert weiteres Aufwärtspotenzial, jedoch müssen die Bullen den harten Widerstand durchbrechen. GreenX Metals ist ein australisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung wichtiger Mineralressourcen konzentriert. Das vielversprechende Arctic Rift Copper (ARC)-Projekt in Grönland ist eine kupfer- und silberhaltige Discovery Zone am nördlichen Ende von Neergaard Dal.

Die technischen Indikatoren für die GreenX Metals-Aktie sind positiv. Der MACD-Oszillator zeigt in 9 von 10 Analysen einen bullischen Trend, da die Trigger-Linie unter der Signal-Linie liegt und der MACD über Null tendiert. Auch die...