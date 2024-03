GreenPower Motor Company Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Greenpower Motor liegt bei 81,48, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 63,75 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Greenpower Motor war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung in den sozialen Medien für Greenpower Motor in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Greenpower Motor-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt 31,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von 18,71 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Insgesamt wird Greenpower Motor daher in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" eingestuft.