GreenPower Motor Company Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Sentiment und Buzz sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung rund um Aktien zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Greenpower Motor haben wir die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Greenpower Motor-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 4,02 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,75 CAD liegt, was einer Abweichung von -31,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt höher als der aktuelle Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Greenpower Motor wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen wurde überwiegend Negatives rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Greenpower Motor zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Greenpower Motor-Wertpapier damit insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.