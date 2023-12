GreenPower Motor Company Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmung rund um die Greenpower Motor-Aktie ist in den sozialen Medien überwiegend negativ. Dies ergab eine Analyse unserer Experten, die auch eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz feststellten. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" führte.

Bei der technischen Analyse ergab der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +6,02 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab hingegen eine "Neutral"-Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" in der einfachen Charttechnik führte.

Der Relative Strength-Index ergab ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führte. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung auf der Basis von harten und weichen Faktoren.