GreenMobility A/S Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Greenmobility A- liegt bei 68,42, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt, dass der RSI für die Greenmobility A- bei 65 liegt, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Greenmobility A- mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene (4,94 %) niedriger. Die Differenz von 4,94 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Bei einer technischen Analyse liegt der Kurs der Greenmobility A- bei 33,7 DKK und ist damit -4,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -9,8 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Greenmobility A- wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und keine positiven Diskussionen aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten negative Themen das Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.