GreenMobility A/S Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Greenmobility A-Aktie liegt mit einem Kurs von 31,3 DKK derzeit -10,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -13,46 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Greenmobility A- diskutiert. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividenden schüttet Greenmobility A- derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Straße und Schiene. Der Unterschied beträgt 5,13 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,13 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Greenmobility A- beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 47,83 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI von 58,33 als "Neutral" bewertet.

Insgesamt wird Greenmobility A- somit in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet.