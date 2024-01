GreenMobility A/S Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Falle von Greenmobility A- wurde die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als mittelmäßig bewertet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Daher erhält die Aktie von Greenmobility A- bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Greenmobility A--Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 41,39 DKK liegt. Der letzte Schlusskurs von 36,1 DKK weicht somit um -12,78 Prozent ab, was charttechnisch als schlecht bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 33,61 DKK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber (+7,41 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für die Greenmobility A- liegt aktuell bei 44,79, was als neutral eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Greenmobility A- im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".