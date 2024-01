GreenMobility A/S Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Dividendenpolitik von Greenmobility A- wird derzeit von Analysten als schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt. Dies entspricht einer negativen Differenz von -9,33 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen herrschte eine neutrale Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Greenmobility A- diskutiert. Basierend auf diesen Informationen bewerten die Analysten die Aktie als "Gut".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es konnten kaum Veränderungen identifiziert werden. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Greenmobility A- sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 27,27 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 43,32, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält das Greenmobility A--Wertpapier in Bezug auf den RSI ein "Gut"-Rating.