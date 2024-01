GreenFirst Forest Products Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Greenfirst Forest Products in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, was zu diesem Rating führt.

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,14 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,95 CAD deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal eine positive, 1 mal eine neutrale und 0 mal eine negative Einschätzung für Greenfirst Forest Products abgegeben. Auf institutioneller Seite erhält die Aktie daher insgesamt ein "Neutral"-Rating. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,95 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 84,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält Greenfirst Forest Products in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Greenfirst Forest Products basierend auf den verschiedenen Analysepunkten mit einem "Neutral"-Rating versehen.