GreenBroz stellt automatisiertes M+-Trimmsystem vor

Las Vegas (ots/PRNewswire) -LAS VEGAS, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/-- GreenBroz Inc., der Marktführer im Bereich der Cannabis-Verarbeitungstechnologie nach der Ernte, hat eine aktualisierte Version seines M+ Trimming System (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3674078-1&h=747348221&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3674078-1%26h%3D950933687%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.greenbroz.com%252Fmplus%26a%3DM%252B%2BTrimming%2BSystem%2B&a=M%2B+Trimming+System) angekündigt – das erste vollautomatische Trimmsystem auf dem Markt. Diese leistungsstarke, intelligente Lösung, die für eine bessere Benutzererfahrung und Produktivität entwickelt wurde, kombiniert den bewährten Model M Dry Trimmer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3674078-1&h=546543411&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3674078-1%26h%3D2933061284%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.greenbroz.com%252Fdry-trimmer-model-m%252F%26a%3DModel%2BM%2BDry%2BTrimmer&a=Model+M+Dry+Trimmer) mit dem Rise Conveyor (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3674078-1&h=2503560669&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3674078-1%26h%3D3195495323%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.greenbroz.com%252Frise-conveyor-harvest-cannabis-faster%252F%26a%3DRise%2BConveyor&a=Rise+Conveyor) mit intelligenten Steuerungen, um den Transport von Cannabis durch die Maschine zu automatisieren.Der M+ ermöglicht eine präzise Verarbeitungsgeschwindigkeit von 30 Pfund pro Stunde. Das System verfügt über mehrere Funktionen zur Optimierung des Schneideprozesses, wie z. B. die dosierte Zuführung des Steigförderers, automatische Türen zum Entladen des Produkts und programmierbare kundenspezifische Rezepte für die Sorten.„Dies ist der handlichste Trimmer, den wir je hergestellt haben. Dank seines modularen Aufbaus und einer Reihe automatischer Funktionen belädt sich der M+ selbst, verarbeitet das gewünschte Rezept und entlädt sich dann selbst. Er wurde mit Blick auf Effizienz entwickelt", so Cullen Raichart, CEO von GreenBroz.„In diese Verbesserungen des M+-Systems sind unser technisches Know-how und unser unermüdliches Streben nach Innovation eingeflossen, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung skalierbarer Geräte liegt, die unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen und den besten Kapitalertrag bieten."Der M+ arbeitet mit den patentierten Rollklingen von GreenBroz, die die Trichome nicht beschädigen und die Blüten nicht übermäßig beschneiden. Die Anzahl der Kontaktpunkte zwischen Mensch und Maschine wird auf ein Minimum reduziert, wodurch das Kontaminationsrisiko beseitigt und die Konsistenz gewährleistet wird. Das Gerät ist aus chirurgischem Edelstahl und lebensmittelechten Materialien gefertigt, um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern. Es verkürzt die Reinigungszeit und gewährleistet die Einhaltung der GMP-Vorschriften.Hauptmerkmale:- Der digitale HMI-Touchscreen ermöglicht die Programmierung spezifischer Parameter zur Erstellung von Rezepten, die zur Konsistenz der Produkte führen.- Die programmierbaren und benutzerdefinierten Rezepte können auf verschiedene Sorten abgestimmt werden, sodass die Maschine jedes Mal die gleichen Ergebnisse liefert.- Automatisches Be- und Entladen für einen komplett handfreien Betrieb.Das System ist modular aufgebaut und kann an jeden Arbeitsort angepasst werden. Er kann mit anderen GreenBroz-Geräten wie dem Precision Sorter oder der Präzisionsschleifmaschine Model G kombiniert werden, um umfassende Komplettlösungen anzubieten.„Wir wissen, wie sensibel Cannabis ist, und wir wissen auch, dass jeder Cannabisverarbeiter automatisierte Systeme für die Nachernte integrieren sollte, wenn er wettbewerbsfähig bleiben will. Wir haben es unseren Kunden leicht gemacht, darauf effizient aufzubauen, wenn sie ihr Geschäft ausbauen und der Nachfrage entsprechend skalieren", so Emily Adinolfi, Verkaufsleiterin bei GreenBroz.Informationen zu GreenBroz Inc.GreenBroz bietet automatisierte Erntelösungen für die erlaubte Cannabisindustrie aus amerikanischer Produktion. GreenBroz ist ein Unternehmen in Veteranenbesitz, das sich für hochwertige Handwerkskunst, erstklassige Maschinentechnik und herausragenden Kundenservice einsetzt und Anbaubetrieben hilft, ihre ganz eigene Version des amerikanischen Traums zu verwirklichen.