Greek Org.of Football Progn. OPAP Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "OPAP Greek Organisation of Football Prognostics SA":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Opap eingestellt waren. Es gab neun Tage lang hauptsächlich positive Diskussionen, ohne negative Äußerungen. An zwei Tagen herrschte eher eine neutrale Stimmung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Opap eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Opap-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 59, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 42,86 liegt. Somit wird die Opap-Aktie für beide RSI-Werte mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Opap-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,7 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,18 EUR weicht um +3,06 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einer Abweichung von +2,28 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Opap-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Kommunikation über Opap in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Opap wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.