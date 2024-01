Greek Org.of Football Progn. OPAP Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "OPAP Greek Organisation of Football Prognostics SA":

Das Stimmungsbild und die Diskussionen rund um die Aktie von Opap wurden in verschiedenen Bereichen analysiert. Die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet sowie der Relative Strength-Index (RSI) wurden herangezogen, um die Stimmungslage zu bewerten.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild zeigte die Anzahl der Beiträge und Diskussionen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Opap war negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Der RSI für Opap ergab eine Ausprägung von 32,18, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Der RSI25 betrug 39,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führte. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung rund um Opap war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Negative Diskussionen waren kaum vorhanden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wurde der aktuelle Kurs der Opap von 15,37 EUR als "Neutral" bewertet, da er -1,16 Prozent vom GD200 entfernt ist. Der GD50 ergab einen Kurs von 15,08 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führte. Somit ergab die technische Analyse insgesamt eine Bewertung als "Neutral" für die Opap-Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Opap-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.