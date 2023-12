Gree Real Estate Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Gree Real Estate wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 52,76 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,31 an, dass die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Gree Real Estate-Aktie ein Durchschnitt von 7,33 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,38 CNH, was einer Abweichung von +0,68 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt als auch zum 50-Tages-Durchschnitt wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionen im Internet zeigt, dass in Bezug auf die Diskussionsintensität eine starke Aktivität gemessen wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was insgesamt zu einem "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich jedoch eine insgesamt besonders negative Anleger-Stimmung bei Gree Real Estate. Obwohl in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, ergibt sich aus einer Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Neutral"-Einschätzung. Die konkreten berechenbaren Handelssignale zeigen 5 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.