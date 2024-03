Gree Real Estate Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Gree Real Estate, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen. Auf technischer Ebene wird die Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da der Kurs um -10,57 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,25 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung wurde von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 79,17, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 weist hingegen auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Schlecht" führt.