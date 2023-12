Gree Real Estate Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI genannt) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristige Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Gree Real Estate, so ergibt sich folgendes Bild. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass Gree Real Estate überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Gree Real Estate weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Gree Real Estate-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Hinblick auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 7,42 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,45 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Abweichung von +0,4 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat hingegen einen Stand von 7,46 CNH, was einer Abweichung von -0,13 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger spiegelt sich nicht nur in den harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch in weichen Faktoren wider. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Gree Real Estate betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in diesem Zusammenhang als "Neutral" eingestuft wird. Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Die sieben konkret berechneten Signale ergaben eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Gree Real Estate hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Gree Real Estate eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb hierfür die Bewertung "Neutral" vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert werden konnte. Das langfristige Stimmungsbild führt daher insgesamt zu einem Ergebnis von "Schlecht". Das Internet kann demnach die Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann.