Gree Electric Appliances of Zhuhai Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der aktuelle Kurs der Gree Electric Appliances Of Zhuhai liegt bei 33,17 CNH und zeigt eine Abweichung von -7,32 Prozent vom GD200 (35,79 CNH). Dieses Signal wird charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 33,43 CNH, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand -0,78 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Gree Electric Appliances Of Zhuhai als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gree Electric Appliances Of Zhuhai liegt bei 7,01, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Gree Electric Appliances Of Zhuhai festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gree Electric Appliances Of Zhuhai liegt bei 34,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,3, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.