Gree Electric Appliances of Zhuhai Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Aktie von Gree Electric Appliances Of Zhuhai hat im letzten Jahr eine Rendite von 1,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite damit um 5,34 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,46 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 4,7 Prozent, und Gree Electric Appliances Of Zhuhai liegt aktuell 3,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger haben den Wert in den letzten zwei Wochen eher neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Gut" der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung rund um die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Gree Electric Appliances Of Zhuhai derzeit eine Rendite von 6,29 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,51 %. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingeschätzt, aufgrund einer Differenz von lediglich 3,78 Prozentpunkten.