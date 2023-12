Gree Electric Appliances of Zhuhai Aktie: Eine Gewinnchance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Gree Electric Appliances Of Zhuhai beträgt das aktuelle KGV 7. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Gree Electric Appliances Of Zhuhai weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, liegt für die Gree Electric Appliances Of Zhuhai-Aktie derzeit bei 53, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einem "Neutral"-Rating, da die Aktie in beiden Fällen weder überkauft noch überverkauft ist.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Gree Electric Appliances Of Zhuhai-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,84 CNH, was einem Unterschied von -8,4 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts führt hingegen zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet bezüglich der Aktie von Gree Electric Appliances Of Zhuhai zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Gree Electric Appliances Of Zhuhai eine neutrale Bewertung sowohl aus fundamentalen, technischen als auch sentimentalen Gesichtspunkten.