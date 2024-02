Greatview Aseptic Packaging Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann der RSI verwendet werden, um eine Einschätzung abzugeben. Für die Greatview Aseptic Packaging-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 19, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 56,72 eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7 und gibt eine längerfristigere Betrachtung wieder. Dies bedeutet, dass Greatview Aseptic Packaging hier weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Aufgrund dessen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit für Greatview Aseptic Packaging ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können ebenfalls verwendet werden, um das langfristige Stimmungsbild eines Wertpapiers zu beurteilen. In Bezug auf Greatview Aseptic Packaging zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt sind wichtige Indikatoren in diesem Zusammenhang. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Greatview Aseptic Packaging-Aktie beträgt derzeit 1,97 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,72 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,69 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Greatview Aseptic Packaging eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,72 HKD, was in ähnlicher Höhe zum letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Greatview Aseptic Packaging. In Summe erhält das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Greatview Aseptic Packaging. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit für Greatview Aseptic Packaging in den verschiedenen Analysen ein überwiegend "Neutral"-Rating.