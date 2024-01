Greatview Aseptic Packaging Aktie: Gut oder schlecht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Greatview Aseptic Packaging beträgt das aktuelle KGV 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" mit einem durchschnittlichen KGV von 43 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Greatview Aseptic Packaging gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,95 Prozentpunkte weniger ist als der durchschnittliche Wert von 5,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Greatview Aseptic Packaging in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Greatview Aseptic Packaging mit 27,4 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 4,94 Prozent. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 22,45 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.