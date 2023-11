Greattown Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im RSI auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aktie von Greattown bei 48, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung des Signals als "Neutral" betrachtet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Sentiment und der Buzz rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Greattown zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Greattown bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Greattown wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die automatischen Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Greattown auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Abschließend wird die Aktie von Greattown auch aus charttechnischer Sicht betrachtet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.